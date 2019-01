Katsjing! Niet één, maar twee nieuwe miljonairs in Brabant door Staatsloterij: 'Ze krijgen eerste hulp’

Van de Donk: 'Verontrus­tend dat we de criminelen niet kunnen stoppen’

10 januari DEN BOSCH - ,,Knarsetandend zie ik toe dat we in Brabant de ondermijnende criminaliteit nog steeds niet kunnen stoppen. Dat verontrust me zeer.” Dat zei de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk donderdagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak.