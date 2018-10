Kathleen Goense nieuwe directeur ZLTO

Zuiderwaterlinieroute Strate­gisch vesting­stad­je met dank aan Willem van Oranje

9:36 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 6: een wandeling door Klundert, dat strategisch een belangrijke rol kreeg toebedeeld eind zestiende eeuw.