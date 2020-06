Kat vermoedelijk beschoten met luchtgeweer, buurtbewoners zoeken dader en loven beloning uit

HEDEL - Een kat is dinsdag in Hedel vermoedelijk beschoten met een luchtgeweer. Het kogeltje van een paar millimeter is vrijdag operatief verwijderd door een dierenarts van Dierenartspraktijk Bommelerwaard-Zuid. Volgens een buurtbewoner is het niet de eerste keer dat dit gebeurt en zou er bij een eerder incident zelfs een kat zijn overleden. Zij looft een beloning van 250 euro uit voor de tip die naar de dader leidt.

Kat Memphis kwam dinsdag thuis met een vreemd wondje in zijn nek. Eigenaresse Sheila Baegen dacht eerst aan een teek. Toen ze goed keek naar het wondje en iets hards voelde zitten, dacht ze nog aan een chip. Later bleek bij de huisarts dat er een kogel in zijn huid zat. ,,De huisarts vermoedde na het zien van de röntgenfoto's al vrij snel dat de wond afkomstig was van een kogel. Nog geen jaar geleden was er nog een kat met zo'n verwonding door haar geholpen.”

‘Pak dan een waterpistool’

De kater heeft geluk gehad, want als de kogel op dezelfde plek aan de borstkant was binnengekomen, was het fataal voor hem geweest. Nu zal hij volgens de huisarts volledig herstellen. Sheila begrijpt niet waarom iemand een levend dier zo veel pijn kan aandoen. ,,Je kan nog zo'n hekel hebben aan katten, maar het is iemands huisdier. Anderen mensen houden daar wel van. Pak dan een waterpistool, als je 'm wil wegjagen.”

De drie kinderen van Sheila hebben het er zwaar mee, zeker de oudste twee van 7 en 11. ,,Ik kan ze ook niet uitleggen hoe iemand tot zoiets in staat kan zijn. Memphis is zo'n doerak, hij doet niemand kwaad. Hij is alleen heel nieuwsgierig en jong. Vorige week moest de brandweer hem nog van het dak halen. Ik ben er ook huiverig voor als hij weer naar buiten mag, na zijn herstel. Liever houd ik hem binnen, maar het is zo'n buitenbeest. Hij huilt nu al bij de deur, omdat hij buitenspelen wil.”

Volledig scherm De kogel. © Sheila Baegen

Aangifte

Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Helaas voor hen heeft dat alleen weinig zin. ,,Zolang er niets bekend is over een dader, kan de politie niets doen. De dierenarts heeft al aangegeven dat ze alle medische gegevens beschikbaar willen stellen als bewijs. We hebben er over nagedacht of we zelf iets kunnen doen. De buurman zei al, we gaan gewoon alle huizen langs. Maar ik denk niet dat we daar iets mee opschieten. Ik hoop dat degene die dit gedaan heeft dit bericht nu ziet en ervan schrikt. Hij of zij heeft er waarschijnlijk geen weet van wat voor schade ze hebben aangericht.”

De buurvrouw van Sheila, Lara Steenvoorden, is eigenaresse van vier katten. Ze is bang voor een mogelijke herhaling en looft daarom zelf 250 euro uit voor de tip die hen naar de dader leidt. ,,Dit is niet de eerste keer. Een paar straten verderop is vorig jaar een kat overleden door hetzelfde voorval. Het moet dus wel iemand uit onze buurt zijn. We hopen dat er een anonieme tip komt, zodat we daarmee naar de politie kunnen.”