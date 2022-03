Kappersstoel in de fik in azc Overloon, verdachte vrijgesproken

Video Berghems stel rijdt bijna 3000 kilometer om vrienden weg te halen uit oorlogsge­bied Oekraïne

Gerard de Mol reed met zijn vrouw Tessa naar de grens van Oekraïne om twee vrienden weg te halen uit oorlogsgebied. Op de terugweg naar Berghem vertelt hij ‘afgedraaid maar opgelucht’ over zijn indrukwekkende reis. ,,Het was zó fijn toen we ze eindelijk zagen.”

28 februari