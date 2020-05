Kappers zijn vandaag net telefonisten en zitten al volgeboekt: ‘Ik werd om half 7 al gebeld’

Het was 06.30 uur toen de Oosterhoutse kapper Youssef Masaoudi donderdagmorgen voor het eerst werd gebeld. Het hield sindsdien niet meer op. Nog voor de middag zat zijn agenda voor aanstaande maandag en dinsdag volgeboekt. Het is exemplarisch voor alle kapperszaken in Brabant.

Zeven weken zijn ze dicht geweest, de gemiddelde Nederlander was in normale tijden in die periode zeker geknipt en geschoren. Mensen willen maar wat graag naar de kapper om hun uitgroei of coronakapsel te laten verhelpen. Nu woensdagavond bekend werd dat de kappers maandag 11 mei weer open mogen, staan zij voor een marathon. Die houdt mogelijk weken aan.

,,Je wilt niet weten hoe druk het is. Dat is begin van de week al begonnen", zegt Jeanne van der Burgt uit Mariahout. De eerste mensen kregen er maandag lucht van dat de zaken mogelijk snel konden openen en probeerden al een afspraak te maken. Donderdag zat Van der Burgt daardoor al voor de middag nagenoeg volgeboekt voor de hele volgende week.

Ze runt de zaak samen met haar man en bereidt zich voor op drukke dagen, waarin ze extra open is, maar ook extra tijd inruimt om de boel voor elke nieuwe klant goed schoon te maken. ,,Ik houd mijn hart vast. Na moederdag denk ik: ‘oh my god, we gaan beginnen'.

Meer secretaresse dan kapster

Haar collega Rian Bekkers uit Uden zit al voor drie weken zo goed als vol. Ze runt de zaak alleen en krijgt reserveringen via Facebook, WhatsApp en de telefoon. Dat maakt haar deze dagen meer secretaresse dan kapster. ,,Omdat ik niet in de salon ben moet ik alles op mijn mobiel regelen", zegt ze tussen de vele belletjes door. ,,Veel mensen staan te popelen, maar ik ook. Ik heb ze gemist!”

Bekkers gaat maandag eerder open, net als veel branchegenoten. Kapster Fati Omar uit Helmond gaat maandagochtend open, in plaats van ‘s middags. Een deel van haar klanten komt normaal gezien zonder afspraak aan, dus ze moet veel meer belletjes verwerken dan anders.

Normaal geen afspraak

Zo ook Youssef Masaoudi. De Oosterhouter werkte voor corona helemaal zonder afspraak, dus het is deze dagen een beetje zoeken naar de beste werkwijze. Hij houdt zijn klanten nu bij in de agenda op zijn telefoon. Op de lange termijn is dat geen oplossing. Daarom heeft hij al eerder contact gezocht met een softwarebouwer. ,,Ik ben hier al voor woensdag mee begonnen, zodat ik snel een echt reserveringsprogramma heb voor op mijn site.”

Donderdag wordt hij platgebeld door klanten die dankzij de persconferentie van Mark Rutte weten dat ze verplicht moeten reserveren. Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die zoals gebruikelijk aan de deur komen, weet Masaoudi. Ook daar heeft hij al een oplossing. ,,Ze mogen direct aan de deur een afspraak maken. Hopelijk kunnen ze dan binnen een uurtje terugkomen.”

67 uur open

Hair Jolie in Bergen op Zoom pakt de drukte aan door de deuren een maand lang 67 uur per week open te gooien. Door de week is de zaak van 08.30 tot 21.00 uur open. Kapper Frank de Groot: ,,Dat doen we tot en met 6 juni. Daarna gaan we terug naar de reguliere openingstijden, langer kun je de kapsters niet aan doen.”