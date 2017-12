‘Kansarmen komen niet meer van de bank’

Sociale arbeid

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is de wet die regelt dat personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek in de sociale werkvoorziening. Per 1 januari 2015 is die wet komen te vervallen. Gemeenten moeten nu zelf aangepast werk aanbieden. In 2010 werkten er 100.000 mensen in de sociale werkvoorziening. Volgens het CPB daalt dit aantal de komende jaren met 65 procent. Naar schatting moeten 40.000 mensen terugvallen op een bijstandsuitkering. De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is in 2015 aangepast. Hij blijft bestaan voor de volledig arbeidsongeschikten. Anderen moeten zoveel mogelijk aan het werk.