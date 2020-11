Kans op sneeuwpret ook dit jaar klein, milde winter in aantocht

De wind komt de komende maanden namelijk vaak vanuit het westen of noordwesten, verwacht Weeronline . Dat zorgt ervoor dat de milde lucht vanaf de Noordzee over het land wordt uitgeblazen en leidt tot gemiddelde temperaturen en een normale hoeveelheid neerslag.

Ook vorig jaar was sprake van een milde winter. De winter van 2019-2020 ging zelfs de boeken in als een extreem zachte winter. Weerplaza meldde eind februari: ,,Van winter was eigenlijk amper sprake. Daarnaast was het gemiddeld over het land vrij nat, het aantal zonuren was ongeveer zoals gemiddeld.”