Kankerspecialist plaatst verborgen camera in damestoilet

BRASSCHAAT / ANTWERPEN - Een 47-jarige medisch ingenieur uit Brasschaat is ontslagen door de ziekenhuisgroep Gasthuiszusters Antwerpen, nadat hij in een damestoilet een verborgen camera had geïnstalleerd. Hij bespioneerde een verpleegster op wie hij stapelverliefd was. De rechtbank veroordeelt de man voor voyeurisme en stalking.

De ingenieur werkte als stralingsspecialist voor het Iridium Kankernetwerk. Dit netwerk van specialisten zorgt voor multidisciplinaire behandeling van kankerpatiënten in een tiental ziekenhuizen in het Antwerpse. Het netwerk beschikt daarvoor over specifieke, maar ook zeer dure, technologie.

Ingenieur J.A. (47) uit Brasschaat was actief in verschillende ziekenhuizen en kreeg dikwijls assistentie van een jonge verpleegster. Volgens de rechtbank heeft de man zijn assistente maandenlang gestalkt. In het vonnis spreekt de rechter over: "Op irritante wijze lastig vallen. Hij was obsessief verliefd op haar. Nochtans had zij hem respectvol maar zeer duidelijk te kennen gegeven dat zij geen relatie met hem wilde."

Naaktfoto's

Begin dit jaar ontdekte de assistente dan een verborgen camera in het personeelstoilet van het ziekenhuis waar zij werkte. De camera zat verstopt in het valse plafond en had naaktfoto's van de assistente gemaakt.

Volgens de rechter lijdt ingenieur J.A. aan een autisme-stoornis. Dat verklaart mee zijn obsessieve verliefdheid. Daarom krijgt J.A. een probatie-straf. Hij moet zich intensief laten behandelen voor zijn autisme en daarna opnieuw werk zoeken. Hij krijgt een contactverbod met zijn slachtoffer.