Kanker wordt voortaan digitaal opgespoord en niet onder de microscoop

Etten-Leur tegenstander van Wiv, Breda verrast: bekijk jouw gemeente

9:56 REGIO - In Brabant is men overwegend voorstander van de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Een handvol steden vormt hierop de uitzondering. In Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Etten-Leur waren de tegenstanders in de meerderheid. Dat blijkt uit de uitslagen die gemeenten bekendmaken.