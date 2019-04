Kampenstrijd frustreert coalitievorming in Brabant

VVD zegt ja tegen tweede keus voor coalitie in Brabant

9:55 DEN BOSCH - Na het CDA ziet ook de VVD een coalitie in Brabant met D66, GroenLinks en PvdA zitten. Dat zegt partijleider Christophe van der Maat in een reactie tegen deze krant. De liberalen hopen nu snel van links te horen of ook zij willen praten over een coalitie met de vijf partijen.