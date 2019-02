Kamervragen over legaliseren drugsdumpingen bij milieustraat

video Kopietje van Van Gogh, voor nog geen zesduizend euro

10:29 MIDDELBURG - De originelen kosten 200 miljoen euro per stuk en liggen in een kluis bij het Van Gogh Museum. Maar een facsimile uitgave van de vier bewaard gebleven schetsboeken van Van Gogh, is nu te koop bij onder meer boekhandel De Drvkkery in Middelburg. Het betreft een eigentijds kabinet dat, naast de schetsboeken, een brief, cahiers en een catalogus bevat en dat wordt uitgegeven in een gelimiteerde oplage van 1000 stuks. Prijs: 5950 euro. Vijf vragen aan Jan de Vlieger, directeur van De Drvkkery.