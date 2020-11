Kabouters betrapt in hun natuurlijke habitat

Oprichter van de groep is Afra Geerling. Ze heeft een zwak voor kabouters, elfjes én de natuur. Geregeld maakt ze met de kleinkinderen een rondje langs de singels nabij haar huis. Het idee om een kabouter bij zich te steken is ooit spontaan opgekomen en van daaruit is ook de Facebookgroep ontstaan. Geerling is geen purist. Een leuke, vrolijke foto is een leuke, vrolijke foto. Dus een elfje kan ook best. ,,Dat vind ik een beetje in dezelfde lijn liggen als kabouters. Er is ook een lid dat altijd met smurfen in de weer is. Die vind ik er ook prima bijpassen.”



De groep 'Kabouters en paddenstoelen' verdient echt een bezoekje. Al was het maar om inspiratie op te doen om zelf de volgende boswandeling nóg leuker te maken door zelf wat kabouters in het bos te fotograferen.