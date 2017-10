Kabinet wil minder varkensoverlast in Brabant en trekt miljoenen uit voor sanering

DEN HAAG - Het nieuwe kabinet trekt de komende jaren fors geld uit voor het terugdringen van de overlast van varkenshouderijen in veedichte gebieden, met name in Brabant.

Dat staat in het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie dinsdag presenteerden. Het kabinet wil in 2018 én 2019 100 miljoen reserveren voor een zogenaamde 'warme sanering' van de varkenshouderij. In de praktijk zou dat kunnen neerkomen op een gesubsidieerde stoppersregeling voor varkensboeren, maar de term 'warme sanering' wordt in het regeerakkoord niet verder toegelicht.

,,Het laatste decennium zijn we in Nederland geconfronteerd met de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid", schrijft het nieuwe kabinet. ,,Die kunnen en willen we niet negeren. Het kabinet zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we deze problematiek kunnen aanpakken."