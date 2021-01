Kabinet wil jong en oud laten loten als IC overstroomt; KBO Brabant vindt juist dat arts bij gelijke kansen wel jongere voorrang moet geven

,,Het lijkt een faire keuze, maar is het niet”, zegt voorzitter Leo Bisschops, oud-wethouder uit Best. KBO Brabant - een zelfstandige seniorenvereniging van 125.000 leden - heeft nu in allerijl een open brief gestuurd aan de Kamer. ,,Tweede Kamerleden debatteren deze ochtend over de aanpak van corona. We hopen dat ze ook nog eens goed stilstaan bij wat het kabinet wil, mocht de IC-zorg in Nederland tekort schieten, en wat dat kan betekenen”, zegt Bisschops.

Loting

De open brief is uitgesproken van toon: ‘Als ouderen zijn we vaak ook vader, moeder, opa of oma, en realiseren we ons als geen ander wat het alternatief – loting – kan betekenen: dat moeten we in Nederland niet willen! Laat het u als volksvertegenwoordiger niet overkomen dat u in het ergste geval straks moet verantwoorden waarom u in januari 2021 besloot om artsen via loting te laten beslissen over de levens van pakweg een 15- en een 75-jarige.’

Noodsituatie

Waar gaat de discussie over? Eigenlijk over een situatie waarvan iedereen hoopt dat ze zich nooit zal voor doen. Namelijk wat te doen als ziekenhuizen door Covid onverhoopt overstromen en IC-artsen bij gebrek aan IC-bedden een deel van de patiënten moeten weigeren.

Nu de ziekenhuizen de Coviddruk weer zien oplopen, wordt de kans dat zo'n situatie zich voordoet groter. Wie help je dan, en wie niet? Hiervoor hebben de Federatie Medisch Specialisten en de artsenfederatie KNMG afgelopen zomer een draaiboek opgesteld, de zogeheten code zwart.

Minister Van Ark voor Medische Zorg schuift hun advies - als het gaat om leeftijd - echter opzij. Dat blijkt uit de brief die zij maandag aan de Kamer heeft gestuurd. De artsen wilden leeftijd wel een rol laten spelen - als patiënten op alle andere criteria gelijk scoren. Het kabinet en ook veel Kamerleden hadden daar eerder al bezwaar tegen.

Het kabinet wil nadrukkelijk geen generatiestrijd bij de deur van de ic’s. ‘Ieder mensenleven is evenveel waard. Als er geen andere rechtvaardige selectiecriteria meer over zijn, is loten, hoe tragisch ook, het meest rechtvaardige, ultieme selectiecriterium', schrijft Van Ark. ,Zonder afbreuk te willen doen aan de weloverwogen ethische afwegingen in het draaiboek, blijft het kabinet zich tegen deze achtergrond op het standpunt stellen dat voor dit kabinet elk leven gelijkwaardig is.’

Van Ark benadrukt dat met de coronamaatregelen, de uitbreiding van de ic-capaciteit en de hulp van Duitse ziekenhuizen alles op alles wordt gezet om het niet zover te laten komen.

Kiezen

De minister volgt wel een deel van de criteria uit het draaiboek van artsen, mocht de nood aan de man komen. Eerst geven medische argumenten dan de doorslag: wie heeft de beste kans op goed herstel? Dat betekent in het algemeen vaak dat jongere patiënten meer kans maken dan ouderen.

De volgende stap is selectie op basis van de ligtijd: patiënten die naar verwachting een relatief korte ic-opname nodig hebben, gaan dan voor. Dit betekent dat coronapatiënten minder kans maken dan andere patiënten, coronazieken liggen relatief lang op de IC.

De volgende groep met voorrang is het zorgpersoneel, met name artsen en verpleegkundigen die besmet zijn geraakt door hun zorg voor coronapatiënten. Tot zover is het kabinet het nog eens met de Federatie Medisch Specialisten en de artsenfederatie KNMG.

Verschil

Het meningsverschil begint bij de vraag wat er in de laatste fase moet gebeuren: als er twee patiënten zijn die niet of allebei in de zorg werken, die evenveel overlevingskansen hebben en een even grote verwachte ligduur op de IC. De artsen willen in dat geval leeftijd doorslaggevend laten zijn en de jongere patiënt voorrang geven. Dit vanuit het idee dat iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen moet hebben om alle levensfases te doorlopen.

Het kabinet wil dit dus niet en wil in plaats daarvan dat loting bepaalt wie in dit soort uitzonderlijke situaties IC-zorg krijgt. Om te voorkomen dat er in geval van nood in de ziekenhuizen toch nog over gediscussieerd kan worden, zal het kabinet de selectieprocedure ‘met spoed’ vastleggen in de wet.