Kabelbaan Son blijkt toch niet geschikt voor woonwijk

Samen weten ze alles van paarden, koeien, kippen en geiten; Hans en Arno gouden combi voor diervoeder­be­drijf

WAALWIJK - Paarden, konijnen, schapen, geiten, koeien, watervogels of kippen. Bij Van Gorp Diervoeders in Waalwijk produceren ze voor elk dier specifiek voer. En dat gaat ver. ,,Alleen al voor paarden hebben we honderd verschillende producten.”