Kaalslag: in zes jaar tijd verdwenen 33 van de 56 Brabantse politiebureaus

TILBURG - Het aantal politiebureaus in Brabant is de afgelopen zes jaar meer dan gehalveerd: van 56 naar 23. Na de vorming van de Nationale Politie, die op 1 januari officieel van start ging, werd in veel Brabantse dorpen het politiebureau gesloten.

Behalve de 23 bureaus telt Brabant ook nog 41 politieposten, waarvan er 7 ook een bezoekersfunctie hebben. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Brabantse Onderzoeksredactie. Het terugbrengen van het aantal politiebureaus komt voort uit de noodzaak tot bezuinigen én de overtuiging dat politiebureaus voor burgers veel minder belangrijk zijn geworden tot vroeger. Burgers kunnen bijvoorbeeld aangifte doen met de computer of mobiele telefoon en politieagenten zijn dankzij moderne communicatiemiddelen veel mobieler geworden.

In 1993, het jaar waarin de rijkspolitie en de gemeentepolitie samensmolten, telde Brabant nog 62 politiebureaus. Tot 2013, het jaar waarin de Nationale Politie uit de startblokken schoot, daalde dat aantal slechts licht. De scherpe daling begon in 2013, toen de korpsleiding werk begon te maken van het uitgangspunt dat per basisteam nog maar één politiebureau kon blijven bestaan. Dat betekende onvermijdelijk dat sommige gemeenten helemaal zonder politiebureau kwamen te zitten en genoegen moesten nemen met een politiepost. Zo’n post is vaak ondergebracht in een gemeentehuis of een dorpshuis en heeft in de praktijk alleen belang als uitvalsbasis voor wijkagenten.

Volledig scherm In 2013 telde Brabant nog 56 politiebureaus. In 2019 zijn het er nog maar 23. De blauwe bolletjes laten zien waar nu nog politiebureaus zijn. De rode bolletjes laten de plaatsen zien waar de afgelopen jaar zes het politiebureau verdween. In veel van die plaatsen is wel een politiepost teruggekomen, die vooral gebruikt wordt als uitvalsbasis voor de agenten. © BD / John Back

‘Luilekkerland’

De Commissarissen van de Koning schreven in 2017 een bezorgde brief aan het kabinet over het ‘politieloze platteland’, dat volgens hen een ‘luilekkerland voor criminelen’ dreigde te worden. Behalve op de afname van het aantal bureaus wezen de provinciebestuurders ook op de geringe aanwezigheid van politieagenten in het buitengebied.

In veel Brabantse plattelandsgemeenten kan de politie ook al jaren niet voldoen aan de eis om in negentig procent van alle spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn. ,,Qua politietoezicht heeft in het Brabantse buitengebied een volstrekt ondoordachte kaalslag plaatsgevonden”, zegt Cyrille Fijnaut, de Tilburgse emeritus-hoogleraar criminoloog en politiedeskundige. Fijnaut denkt dat de verminderde aanwezigheid op het platteland voor de politie ook ‘een slechtere informatiepositie’ heeft opgeleverd. ,,Het sluiten van die bureaus is ook heel slecht voor de verstandhouding met de plaatselijke bevolking. En dat probleem valt niet te compenseren met betere technologie en communicatiemiddelen.”

De Brabantse taskforce tegen de drugscriminaliteit roept bewoners van het platteland al jaren op om de politie te bellen als ze vermoeden dat er in hun buurt een drugslaboratorium of wietplantage is gevestigd. Maar uit een vrijdag gepubliceerde enquête blijkt dat de meeste boeren daar in elk geval geen trek hebben.