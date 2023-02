Justitie vraagt Turkije om uitlevering van Antwerpse drugscrimineel ‘Black’

AntwerpenDe Belgische regering heeft aan de Turkse overheid de uitlevering gevraagd van Abdelilah E.M., bijgenaamd ‘Black’. Hij is in Antwerpen definitief veroordeeld tot acht jaar celstraf. De man heeft evenwel de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit. Turkije doet sinds de zaak-Erdal moeilijk over uitleveringen naar België.

Meer over de drugsoorlog in Antwerpen vind je in dit dossier

De Belgische justitie kreeg donderdag eindelijk de bevestiging dat Abdelilah E.M. (38) voorlopig in een opvanghuis zit in Istanbul. Hij werd door de Turkse politie aan de kant gezet terwijl hij aan het videobellen was. Als passagier zat zijn neef Karim ‘Madonna’ E.M. naast hem. Ook hij werd opgepakt. Of hij ook is aangehouden is niet zeker.

Volgens Kristof Aerts van het Antwerpse parket is de procedure tot uitlevering donderdag opgestart. Vraag is of Turkije Abdelilah E.M. zomaar naar België zal sturen. Hij heeft immers de dubbele nationaliteit, Belgisch en Marokkaans.

Dat geldt eveneens voor zijn neef Karim E.M. (37), bijgenaamd Madonna. Hij is één van de verdachten in een groot drugsproces na de operatie Sky ECC, maar dat proces ligt omwille van een procedurekwestie momenteel stil.

Erdal

Bovendien is de Turkse justitie niet vergeten dat België één van de belangrijkste Turkse politieke tegenstanders, Ferhye Erdal, nooit heeft willen uitleveren. Zij werd in België opgepakt en bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op een Turkse zakenman. Zij dook onder voor zij kon worden gearresteerd en staat op de ‘Most Wanted’-lijst in België. Turkije heeft aan België verschillende keren haar uitlevering gevraagd zodat zij in eigen land kon worden berecht. Tevergeefs.

LEES OOK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.