Justitie straft zwijgen van Brabantse kampers genadeloos af: 'Ze hebben zichzelf ermee'

Een halfuurtje eerder vertelde de Soerendonkse vrouw al in tranen hoezeer ze leed door een inbraak anderhalf jaar geleden. Nu wilde ze opnieuw het woord. ,,Dit zwijgen van jullie hakt er nog harder in. Nu weet ik totaal niet waar in aan toe ben." Ook het OM nam de stilte van drie zwijgende kampers hoog op en koos voor 'koud afstraffen'.

Janus (26, Eindhoven) Raymond (26, Valkenswaard) en Maikel (21, Weert) zeiden donderdagochtend al in het begin van de rechtszaak dat ze hun lippen op elkaar zouden houden. ,,Omerta is een pijler van onze cultuur", aldus Janus.

Dat bracht hun advocaten Karin van Wezel en Bert de Rooij in een moeilijk parket. Deze weten dat zwijgen punten kan kosten. En zij wisten ook dat de drie inmiddels op het rechte pad zaten. Ze kozen voor zichzelf, hadden afscheid genomen, wonen in huizen, hebben vrouw en kinderen en een baan. Maar ook dat wilden ze niet zeggen. ,,Hen nu celstraffen geven doorkruist alles wat ze hebben opgebouwd. En in de gevangenis komen ze weer in het milieu dat ze de rug toekeerden", pleitte Van Wezel. De Rooij: ,,Zwijgen is hen met de paplepel ingegeven."

Zwijgen

Maar dat zwijgen had weinig zin, de zaken leken zo klaar als een klontje. Een Soerendonkse buurman zag diep in de nacht een Golfje wegrijden, met een net gestolen quad er achteraan. Patrouillerende politie kende de auto, hield hem aan en noteerde de namen. Kort daarop kwam het alarm en is er opnieuw achtervolgd. De auto stond bij Maikel die in de boeien ging. Bij zijn heg lag het gebruikte inbrekersgereedschap met het DNA van Janus. De quad stond bij Maikel, met wat buit en een enkel handschoen en wat buit. De andere lag nog in Soerendonk.

In Lierop voorkwam een blaffende hond diefstal van crossmotoren. Ook daar lag gereedschap, opnieuw met DNA van Janus. Hij is verder gezien bij een drugsdeal bij Hotel Eindhoven. Politie zag hoe hij met Eindhovenaar Mo S. (22) een tijd in een auto zat te wachten. Stadsgenoot Bert K. kwam later en gaf Mo een tas met twee kilo henneptoppen. Janus reed weg om de drugs te testen, Mo bleef achter en zou betalen als het spul goed was.

Schuld en boete

Glashelder allemaal, constateerde de officier. Hij kon er werkstraffen voor eisen, maar het zwijgen stak hem. ,,Ze hebben zichzelf er mee, we weten nu niet of het uit pure geldzucht gebeurde of wegens problemen. Kampcultuur kan een ding zijn, ik zit met het katholieke gevoel van schuld en boete. Als er niks wordt opgebiecht, kan er ook niks worden vergeven." En daarom eiste hij vier maanden cel voor de drie, met zeven weken extra voor Janus wegens de drugsdeal en de tweede inbraak.