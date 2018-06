Justitie onderzocht belgegevens journalist Brabants Dagblad

DEN BOSCH - Om uit te vinden wie informatie lekte over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch, heeft justitie telefoongegevens van een Brabants Dagblad-journalist opgevraagd. Tweede Kamerleden en journalistenvakbond NVJ reageren verontwaardigd.

BD-verslaggever Jos van de Ven, die vorige zomer tot in detail beschreef hoe de Bossche-burgemeestersbenoeming tot stand kwam, blijkt nu zélf door justitie op de korrel genomen. Na de publicatie heeft de politie de telefoongegevens van de journalist opgevraagd en verkregen, melden verschillende bronnen aan deze krant. Uit de gegevens blijkt met wie Van de Ven op welk moment gebeld heeft.

Journalisten genieten wettelijk meer bescherming. Hun telecomgegevens mogen niet zomaar worden opgevraagd, weet specialist in mediarecht Otto Volgenant van Boekx Advocaten.

Lucas van Houtert, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, neemt de kwestie hoog op. ,,Dit is een onacceptabele belemmering van ons journalistieke werk. De overheid trekt de luiken al steeds verder dicht, nu zet justitie ook druk op de journalistiek. Een Openbaar Ministerie dat jaagt op telefooncontacten van journalisten, het is on-Nederlands en als je er even over nadenkt: schokkend.”

Lekken

De benoeming van een burgemeester is strikt vertrouwelijk. Het lekken van informatie is strafbaar. Al langer is duidelijk dat justitie onderzoekt hoe deze krant tóch kon weten wie de burgemeesterskandidaten waren. Er zijn twee verdachten in beeld die mogelijk betrokken zouden zijn bij het lek: ex-wethouder Jos van Son en gemeenteraadslid Sjef van Creij.

Jack Mikkers, hier tijdens zijn installatie in oktober vorig jaar, werd burgemeester van Den Bosch na een benoemingsprocedure die door een BD-verslaggever tot in detail was gereconstrueerd.

Quote Dit betekent nogal wat voor de persvrij­heid; dat mensen straks niet meer willen klokkenlui­den Lisa Westerveld Justitie wil niets zeggen over het al dan niet opvragen van de telecomgegevens van BD-journalist Van de Ven. Wel wordt benadrukt dat het onderzoek zich niet op de verslaggever richt.



Een flink aantal Tweede Kamerleden reageert verontwaardigd op het opvragen van telefoongegevens van een journalist, in de Bossche burgemeestersaffaire. ,,Het is volstrekt onacceptabel dat dit in deze zaak gebeurt. Dit is geen aanslag, er is geen kind vermist, er gaat niemand dood. Dit betekent nogal wat voor de persvrijheid; dat mensen straks niet meer willen klokkenluiden”, aldus Lisa Westerveld van GroenLinks.

GroenLinks beraadt zich op Kamervragen en overweegt een debat aan te vragen. Ook Attje Kuiken (PvdA) vindt het burgemeesterslek ‘geen zaak van nationaal belang’ die de actie van justitie begrijpelijk maakt. SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het opvragen van de beldata ‘extreem onwenselijk’.

Misstanden

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): ,,Journalisten moeten hun werk kunnen doen zonder te vrezen dat de overheid meekijkt." En Maarten Groothuizen (D66): ,,Bronbescherming is een van de belangrijkste zaken in onze democratie, zonder bronbescherming zullen misstanden veel minder vaak gemeld worden. Daar moet heel zorgvuldig mee om worden gegaan.”

In de Tweede Kamer werd onlangs een wet aangenomen die bronbescherming nog beter regelt. De Senaat moet er nog over beslissen. Maar Otto Volgenant van Boekx Advocaten (tevens voorzitter van de Studiecommissie Bronbescherming) wijst erop dat journalisten ook nu al wettelijk bescherming genieten. De telecomgegevens van een journalist vallen onder journalistiek materiaal, dat nooit zomaar door justitie mag worden opgevraagd. ,,Daarvoor moet een rechter toestemming verlenen.” Een rechter heeft volgens de expert zwaarwegende argumenten nodig om akkoord te gaan. Het moet gaan om misdrijven waarbij bijvoorbeeld het leven, de veiligheid of de gezondheid van mensen in gevaar is. Volgenant kan zich niet voorstellen dat een rechter in deze zaak, die gaat over schending van een ambtsgeheim, toestemming verleend heeft.

Sjef van Creij (links) en Jos van Son.

Quote Mensen gaan wel drie keer nadenken voor ze een journalist bellen om een misstand aan de kaak te stellen Thomas Bruning