Justitie luisterde en keek maanden mee in ‘het kantoor’ van Martien R. en zijn organisatie

LiveDEN BOSCH/OSS - Politie en justitie hebben maandenlang stiekem in de keuken kunnen kijken van Martien R. en zijn handlangers. Dat bleek maandag tijdens de rechtszaak in Den Bosch. Niet alleen zijn gesprekken in ‘het kantoor’ aan de Hoogheuvelstraat in Oss langdurig afgeluisterd, ook zijn er beeldopnamen gemaakt van alle handelingen die in de schuur achter een woonwagen werden verricht.

,,Op deze manier kregen we een heel gedetailleerd beeld van de organisatie waarvan Martien R. de leider was", sprak een van de twee officieren van justitie die de zaak tegen R. en zijn vermeende bende leiden. Dat beeld bestaat uit een groep mannen die zich bezighield met grootschalige drugshandel, met name de import van cocaïne, de productie van xtc en amfetamine, wapenhandel, het witwassen van de opbrengsten en het plegen van of dreigen met geweld.

LEES OOK: Hoe werd de familie R. zo groot in de Brabantse onderwereld, zoals justitie ze nu afschildert? Verslaggever René van der Lee ging terug naar de jonge jaren van Martien R, toen hij alleen nog maar ondeugend was.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers hekelde tijdens de eerste pro-formazitting in deze zaak de bravoure waarmee justitie de zaak tegen zijn cliënt Martien R. heeft uitgevent. ,,Sinds mijn cliënt is vrijgesproken van de moord op Hans van Geenen op de A73 bij Nijmegen blaast het Openbaar Ministerie valse lucht. Er wordt een beeld gecreëerd van een godfather. Maar mijn cliënt is geen Taghi, Holleeder of Dino Soerel. Hij zou schuldig zijn aan geweld, brandstichtingen en bedreigingen. Maar niets daarvan wordt hem nu ten laste gelegd. Dit hele onderzoek is op onrechtmatige gronden gestart.”

Verslaggever René van der Lee volgt de rechtszaak live. Tekst gaat verder onder de tweets.

Moordonderzoek

Kuijpers wil heel graag weten hoe de politie erin geslaagd is om de microfoons en verborgen camera's in ‘het kantoor’ wist te installeren. ,,Deze hele zaak is gebaseerd op afgeluisterde gesprekken. Of die op de juiste wijze zijn geïnterpreteerd, wil ik zelf kunnen controleren. Ook vraag ik me af of dit bewijs rechtmatig is verkregen. Zijn er burgers ingezet of is er misbruik gemaakt van een moordonderzoek?”

Die laatste suggestie verwijst naar een dodelijke schietpartij in juni 2018, pal naast het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss dat door Justitie gezien wordt als het hoofdkwartier van de familie R. Daarbij kwam de 30-jarige Peter Netten om het leven. Deze moordzaak is tot op de dag van vandaag onopgelost. De man die zich in eerste instantie meldde als schutter, Kaan D., wordt door Justitie gezien als katvanger. D. zit inmiddels wel weer vast als lid van de vermeende bende van Martien R.