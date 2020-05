Justitie Brabant houdt honderden strafzaken opnieuw tegen het licht: ‘Maar we gaan niet van alles en nog wat seponeren’

Nu de rechtbanken bijna twee maanden lang op een laag pitje stonden, is het aantal achterstallige zaken flink opgelopen. De landelijke schattingen lopen uiteen van 25.000 tot 40.000 zaken. Om die voorraad weg te werken, bekijkt het arrondissement in Den Bosch bij welke zaken een gang naar de rechter per se noodzakelijk is. Lichtere zaken waarin bijvoorbeeld geen slachtoffers in het geding zijn, kunnen dan zonder tussenkomst van een rechter worden afgedaan met een strafbeschikking.