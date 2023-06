Jurgen Streppel wil de cultuur veranderen bij Helmond Sport: ‘321 mensen hadden hier de sleutel’

Het deed hem pijn om te zien hoe Helmond Sport kwakkelde, óók daarom is Jurgen Streppel (53) teruggekeerd. Een dialoog met de technisch manager over veranderingen op De Braak, de plannen met KV Mechelen en de ambities van komend seizoen. ,,Het lijkt nu weleens of wij het grootste budget van de eerste divisie hebben. Dat slaat nergens op.”