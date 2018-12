Jumbo waarschuwt voor salmonella in Brabantse Metworst

Knaagdier kopen? Voorkom handel in zieke dieren en let vooral op deze punten

15:44 Een cavia of konijn kopen lijkt heel onschuldig. Ze huppelen vrolijk rond in de glazen bakken van de dierenwinkel. Sommige haarballen zitten verstopt onder een berg stro, wachtend op de nieuwe eigenaar. Vaak is de aanschaf niet eens zo duur en dat maakt de drempel een stuk lager. Maar achter die onschuld gaat een hele handel schuil. Dat blijkt wel uit een reportage van consumentenprogramma Kassa. Dierenwinkelketen Welkoop stopt zelfs met de verkoop van knaagdieren en konijnen. Die kleine verblijven passen volgens de directeur niet meer bij het bedrijf.