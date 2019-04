Jumbo belooft meer werk te maken van mensenrechten; wat gaat de garnalenpelster uit Indonesië daarvan merken?

Het verhaal van de Indonesische garnalenpelster Ara is huiveringwekkend. Ara werkte letterlijk tot ze erbij neerviel, lezen we op de website van ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib. Ze kwam vaak in de koelcel, die sneeuwkristallen in haar hand veroorzaakte. ,,Ik kreeg wel beschermende kleding, maar die was veel te dun. Mijn handen waren vaak bevroren en ik had vaak pijn op de borst. Toen ik was flauwgevallen, kreeg ik medicijnen van de teamleider zodat ik snel weer aan het werk kon. ‘Sterk zijn’, zei hij.” Inmiddels is Ara, noodgedwongen, gestopt.