Julianasingel Oss anderhalve week dicht voor omvorming tot laan

Politie zoekt naar vermiste Carla (89) uit Breda, voor het laatst gezien in woonzorg­cen­trum

BREDA - De politie is maandagavond op zoek naar de vermiste 89-jarige Carla in Breda. Zij is dementerend en woont in een woonzorgcentrum aan de Lovensdijkstraat, waar de vrouw voor het laatst werd gezien. In een getuigenoproep noemt de politie haar vermissing ‘urgent’.