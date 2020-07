Juf Astrid wil in tijd die haar nog gegund is ‘mooie momenten’ maken

,,Twee jaar geleden bleef ik maar moe”, vertelt de 53-jarige Astrid van Vessem. ,,Na uitgebreid onderzoek bleek de kanker helemaal uitgezaaid en was er ook niets meer aan te doen. Dat was in februari. Ik dacht in die zomer nog wel op vakantie te kunnen maar de artsen adviseerden me om dat nu meteen te doen. Met het hele gezin zijn we toen gelijk naar Curaçao gegaan. Dus je begrijpt dat ik nu in bonustijd leef.”