Judy Baauw zat na duimbreuk met angst op de BMX-fiets: ‘Ik dacht steeds: als ik nu iets aantik, kan ik weer liggen’

Het ging eind juli 2022 mis voor Baauw tijdens de laatste training voor het WK in het Franse Nantes. Bij een valpartij brak de zilverenmedaillewinnaar van het wereldkampioenschap in 2021 haar duim.

Het herstel verliep aanvankelijk voorspoedig. Een maand na haar val zat ze alweer op de fiets. En weer een maand later stond de Zoelmondse, tegenwoordig woonachtig in het Brabantse Boekel, alweer aan de start van een wereldbekerwedstrijd in Colombia.