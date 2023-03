Jubilerende tonprater Boy Jansen haalt 20.000 euro op voor stichting Hartekind

Krijgt Waalwijk er een ideale zwemplek bij? Onderzoek naar surfvijver gaat dit jaar door

WAALWIJK - De surfvijver bij het Lido in Waalwijk wordt op zijn vroegst pas in 2024 een officiële zwemplek. Het onderzoek daarnaar vergt veel tijd. Eén ding is wel al zeker: de plas heet nu echt officieel de Surfvijver.