Jos (91) is vanaf de oprichting lid van voetbalclub RKDVC: ‘Maar derde klasse? Er moet meer inzitten’

Anne (27) spaart al zeven jaar, maar heeft nog steeds geen huis in haar dorp

WOUW – Stel: je hebt je hele leven in Wouw gewoond, maar je hebt niet de mogelijkheid om in het dorp op jezelf te gaan wonen. Wat doe je dan? In ieder geval niet bij de pakken neerzitten, als het aan Anne Jochems (27) ligt. Zij zet zich, samen met andere starters uit Wouw, in voor meer starterswoningen.