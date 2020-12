Joris Hogenboom (55) benoemd tot nieuwe directeur Brabants Landschap

Vrouw (20) rijdt man aan die afval in berm langs A50 opruimt

28 november OSS - Een 20-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel heeft zaterdagmiddag rond 12.30 uur met haar auto een man (44) uit Ravestein geschept die in de berm afval aan het ruimen was. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A50 bij Ravenstein. De man is zwaargewond naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Dat meldt de politie.