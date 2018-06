Joost vertelt zonder flauwekul: ‘Onze varkens zijn het lekkerst’

Met zijn 28 jaar is Joost van der Pas de jongste boer van de ‘Heyde Hoeve’. Deze groep Brabantse varkenshouders werkt volgens een eigen concept met onder andere wat extra transparantie richting klant. Die rol lijkt hem op het lijf geschreven. Joost is een open boek en vertelt zonder flauwekul: ,, Wij werken allemaal met varkens van een bepaald ras, Duroc, waarvan wij denken dat dat voor de smaak het lekkerste is. Vlees is lang heel mager geweest en dat is niet het lekkerst. Ons vlees is malser.’’

Varkens houden is zijn passie en vijf jaar geleden besloot Joost er vol voor te gaan. Recht van de HAS Hogeschool stapte hij in het bedrijf van zijn ouders in Heeswijk-Dinther. Met de bouw van een nieuwe zeugenstal werd de keuze voor de toekomst onderstreept: ,,Het eerste jaar was ik vooral bouwvakker en opzichter. In de zomer van 2014 was de stal klaar en vanaf dat moment zit ik hoofdzakelijk in de varkens.’’