Jongeren koken en serveren compleet menu voor ouderen in Nijnsel: ‘Veel mooie kanten aan dit initiatief’

Modebe­drijf Gerlon in Uden voor tweede keer failliet, maar nu geen hoop op doorstart

UDEN - Het Udense modebedrijf Gerlon is voor de tweede keer in het bijna 60-jarig bestaan failliet verklaard. De kans op weer een doorstart wordt uiterst klein geacht. De aanleiding is volgens de curator hevige concurrentie in de branche.