Jongeren interesseren in nieuws kan écht wel; 'Het moet alleen anders'

TILBURG - Peter Noordanus vliegt als een soort Hulk door het beeld, vlak daarna rapper Boef met een joint. Met een handige animatie legt een vrolijke stem uit wat ze met elkaar te maken hebben. Het gaat snel, duurt niet te lang en is grappig. Op die manier probeert het videoplatform Stutt jongeren te interesseren in het belangrijkste Brabantse nieuws.

Want het kan écht wel, beweren de initiatiefnemers: ingewikkeld nieuws vertellen aan jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Maar het vraagt wel om een doelgerichte aanpak. Geen lange teksten, maar grappig en snel gemonteerd beeld. Met die gedachte startten vier studenten een jaar geleden met Stutt. Het idee slaat aan, zelfs bij ‘de krant’. Vanaf vandaag zijn hun items wekelijks te zien op de site van het BD.

,,Wij merkten dat jongeren echt wel geinteresseerd zijn in inhoudelijke journalistiek’’, zegt Carmen Sijbrands (21), regisseur van de video’s.

Brabantse drugscriminaliteit

Neem de drugscriminaliteit in Brabant. Daar kan iedereen mee te maken krijgen. Al is het maar als een jongere stiekem een jointje rookt. Weet hij waar zijn wiet vandaan komt en wat voor wereld daarachter schuil gaat? En waarom worden er in zijn buurt zo veel hennepkwekerijen opgerold?

Sijbrands: ,,We hebben veel onderzoek gedaan. Zo zijn we naar een middelbare school gegaan en hebben in een volle aula gevraagd wat scholieren van ons idee vonden. Ze zien graag video’s over onderwerpen als de nieuwe iPhone en Max Verstappen, maar ze willen ook meer weten van bijvoorbeeld Islamitische Staat.’’ Speciaal voor deze site richten ze zich wekelijks op een typisch Brabants onderwerp.

Volledig scherm Video-project Stutt, met hier als voorbeeld de taskforce drugscriminaliteit, met Peter Noordanus als een soort Hulk. Links presentator Tom Berserik als Superman. © Stutt

Gat in de markt

Quote Op die leeftijd verander je heel erg, ben je veel met jezelf bezig. Maar je moet ook keuzes maken Sjors Grol, editor Tijdens een schoolproject voor de Fontys Hogeschool voor Journalistiek zag Sijbrands, samen met Nena Kremers (22) en Sjors Grol (23), een gat in de markt. Een gat tussen het NOS Jeugdjournaal, voor basisschoolkinderen en NOS op 3 voor 18-plussers. ,,Jongeren van 12 tot 18 jaar, dat is een moeilijke doelgroep’’, zegt Kremers, die samen met Grol de meeste teksten bedenkt en de video’s monteert. ,,Op die leeftijd verander je heel erg, ben je veel met jezelf bezig. Maar je moet ook keuzes maken, welke richting je op school kiest bijvoorbeeld. Het is belangrijk als je dan wat meer weet van de wereld om je heen.’’

Bekend gezicht

De doelgroep willen ze, uiteraard, online bereiken. Maar wat spreekt de jongeren aan? ,,We wilden graag een bekend gezicht’’, zegt Sijbrands. Dat vonden ze in Tom Berserik (22), eveneens student journalistiek en bij jongeren bekend van het NPO3-programma Checkpoint, dat hij mede presenteerde. In de video’s is hij niet alleen presentator, maar betrekt hij het nieuws ook op zichzelf. Nóg zoiets dat bij jongeren goed blijkt te werken.

Sijbrands: ,,In de video’s komt bijvoorbeeld regelmatig ‘de oma’ van Tom terug. Niet z’n echte, maar gewoon een plaatje van een oma. Dan kan Tom iets uitleggen met haar als voorbeeld.’’

Volledig scherm Video-project Stutt, met Tom Berserik en zijn oma. © Stutt

Snel en grappig

En het belangrijkste voor de doelgroep: alles moet snel én grappig. Presentator Berserik blijkt daar een ster in. ,,Mensen krijgen zó veel prikkels. Een jongere is dat gewend en wil die prikkels ook krijgen’’, zegt hij. ,,Is hij drie seconden verveeld, klikt hij zo op het kruisje en zoekt hij wat anders.’’ BNN-YouTuber Tim Hofman lukt het als geen ander jongeren vast te houden bij zijn programma B00S. Zonder hem na te willen doen, heeft Stutt wat ideeën van hem overgenomen. Er schieten constant grappige plaatjes door het beeld en hoewel de boodschap soms serieus is, wordt het helemaal niet zo serieus gebracht.

Volledig scherm De vier jongeren die samen Stutt maken, met van links naar rechts Carmen Sijbrands, Tom Berserik, Nena Kremers en Sjors Grol. © Dolph Cantrijn ,,We proberen de kern uit het nieuws te halen’’, zegt Grol. ,,Je wilt in maximaal drie minuten het belangrijkste vertellen.’’ Hij neemt opnieuw de drugscriminaliteit als voorbeeld. ,,Je begint met research. Gaat op zoek naar bronnen en naar cijfers. Dan kiezen we met z’n vieren wat we wel en niet vertellen. Zo leggen we wél de taskforce drugscriminaliteit uit, maar benoemen we niet alle zeven de partijen die erbij betrokken zijn. We vertellen wel hoeveel boeren worden benaderd door wietkwekers, maar niet gedetailleerd waarom de ene er wel mee in zee gaat en de ander niet. Je moet keuzes maken.’’

Niet té flitsend

En toch kan het ook té flitsend. Op een middelbare school gaven leerlingen aan dat de eerste testvideo’s te snel waren gemonteerd. De initiatiefnemers hebben daarna een stapje terug gedaan. Ook met de grappen in de uitzending gaan ze niet te ver. Vaak worden scènes drie keer opgenomen: met een matige grap, een sterke grap en een grove grap. Die laatste haalt de eindmontage – hoewel hij kan aanslaan bij de doelgroep - vaak niet. Er blijft een grens.