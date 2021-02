Jongeren de hele dag voor een beeldscherm? ‘De jeugd moet naar buiten, ook in coronatijd!’

,,Het kan toch niet zo zijn dat we de jeugd oproepen om de hele dag voor een beeldscherm te zitten”, vindt Robert Deliën, Directeur Stichting Natuurpodium Brabantse Wal. Daarom bedacht hij de BuurtNatuurWandeling: een gezinsactiviteit in je eigen omgeving.

,,Het is zo tegenstrijdig”, zegt Deliën. ,,We moeten thuisblijven, thuis werken, thuis onderwijs volgen. Jongeren zitten de hele dag voor een laptop. En in het weekend roepen allerlei instanties op om niet de natuur in te gaan, omdat het anders te druk wordt. Maar als natuurorganisatie willen we juist dat de jeugd naar buiten gaat, in beweging is, de natuur ontdekt. Ook in coronatijd”

Een rondje in je eigen omgeving mag wel, redeneerde Deliën. Een BuurtNatuurWandeling leek hem daarom een prima oplossing. De eerste twee zijn inmiddels gelanceerd: een in Dinteloord, bij landgoed Westcreecke, en het Zoompad in Bergen op Zoom. ,,Dan loop je vanaf het Anton van Duinkerkenpark langs de Zoom, over de Rijtuigweg en weer terug”, legt Deliën uit.

Erop uit gaan

,,Een achtje, met heel veel natuur midden in de stad.” Op de route is voor de kinderen een speurtocht uitgezet met vragen over de natuur en de locatie. De antwoorden leveren letters op die samen een slagzin vormen. Wethouder Petra Koenders is blij met het initiatief: ,,Het is belangrijk dat iedereen goed blijft bewegen en naar buiten gaat. De BuurtNatuurWandeling biedt een mooie gelegenheid om erop uit te gaan, drukke plekken te vermijden en de natuur dichtbij te ontdekken.”

Vergroenen en verduurzamen

Wooncorporatie Stadlander ondersteunt de BuurtNatuurWandelingen. ,,Wij zien graag dat mensen zich fijn voelen in hun eigen buurt”, zegt Marc van der Steen, bestuurder van Stadlander. ,,De BuurtNatuurWandeling zal de waardering voor de natuur vergroten en hopelijk motiveren om met elkaar de buurt nog meer te vergroenen en verduurzamen.”

De komende week komen er ook routes in Nieuw-Vossemeer, Welberg, Halsteren, Noordgeest, Warande en Woensdrecht. In elke wijk of dorp voert de route langs bijzondere natuurplekken. Het thema van de routes is nu ‘vogels’, maar om de twee weken verandert het thema. Op aanvraag worden ook voor andere wijken routes gemaakt.