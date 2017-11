'Jongeren bij onrust Campus 013 waren geen leerling van de school'

Geruchten over een op handen zijnde vechtpartij, zorgde woensdag voor massale politie-inzet bij de school aan de Stappegoorweg. Daar had een groep van zo'n honderd jongeren zich verzameld. Gevochten werd er uiteindelijk niet, maar de politie ging niet lichtzinnig te werk bij het wegsturen van de jongeren. Weijmans zag dat ook, maar wilde donderdag niet oordelen of er mogelijk te hard is opgetreden. ,,Op basis van het beeldmateriaal zal de politie daar een conclusie over trekken."

Ouders ingelicht

De schooldirecteur zegt dat er donderdag eerst met de medewerkers over de gebeurtenissen is gepraat en dat docenten vervolgens in gesprek zijn gegaan met hun leerlingen 'om het incident in perspectief te plaatsen'. Ook de ouders zijn ingelicht over de gang van zaken. Weijmans: ,,Ik ben persoonlijk vooral geschrokken door de aanjagende factor die social media hierin heeft gespeeld. Daardoor kon in zeer korte tijd een groot aantal jongeren zich daar verzamelen."