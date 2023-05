Jongen moet zijn pas gehaalde rijbewijs inleveren bij snelheidscontrole in Schijndel: 64 km te hard

Afvalver­wer­ker ATM verkozen tot meest innovatie­ve bedrijf van Moerdijk op Onderne­mers­ga­la

KLUNDERT - Recyclingbedrijf ATM is vrijdagavond in de prijzen gevallen tijdens het jaarlijkse Ondernemersgala Moerdijk. Het gala vond plaats in voormalig katholiek kerkgebouw De Stad Klundert, waarin ondernemers uit de regio Moerdijk in stijl werden ontvangen.