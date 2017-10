Jongen in blote kont onderbreekt fietstocht om te masturberen in Zeeland

ZEELAND - Een man die zondag zijn hond uitliet op de Bunders in Zeeland stond even raar te kijken. Een jongen van tussen de 16 en 20 jaar fietste hem voorbij zonder broek of onderbroek aan, stopte bij een sluisje en begon zichzelf te bevredigen.