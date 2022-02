Jonge vrouw in geparkeerde auto kan niet stoppen met inhaleren van lachgas in Vught: ‘Schrijnend geval’

Op deze plekken in Brabant worden de minste en de meeste coronaprik­ken gezet: zie hier hoeveel dat er in jouw wijk waren

Inwoners van Roosendaal-Noord hebben van alle West-Brabanders het minst vaak (61 procent) hun basisvaccinaties tegen corona gehad, terwijl in de wijk Leijsenakkers in Oosterhout juist de meeste mensen (87 procent) hun eerste twee prikken (of Janssen, red.) hebben gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De cijfers uit heel Noord-Brabant laten zien dat de vaccinatiegraad zelfs in één stad of regio behoorlijk kan verschillen.

