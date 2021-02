Jonge Tilburgers hoeven niet meer de cel in voor opruiende appjes over gooien molotov-cocktails

De 18-jarige Mohammed S. zat vorige week al drie dagen in een politiecel, de 22-jarige Ayman el F. vier dagen. Het Openbaar Ministerie eiste tegen beide mannen tien weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. De politierechter vond dat te gortig, ook al omdat de twee mannen nog jong zijn en tot vorige week een blanco strafblad hadden.

Tankstation

Terwijl in Amsterdan en Eindhoven de scherven nog werden opgeveegd van het protest en in Tilburg-West ook al enkele stenen door de lucht waren gevlogen, gingen Mohammed S. en Ayman el F.zondagavond los in de appgroep 'Rellen Tilburg'. ,,Morgen Wagnerplein molotovcocktail op die parkeerplaats van iba”, tikte Ayman. ‘Iba’ is straattaal voor politie. Even later appte hij ook nog over het in 'de fik steken van een tankstation'. En Mohammed S., eerstejaars student aan Hogeschool Avans, stelde in zijn appje voor om ondernemers te ontzien, maar een molotov-cocktail binnen te gooien bij het gemeentehuis, de rechtbank en het politiebureau. ,,Door ze allemaal samen te noemen, wilde ik laten zien hoe belachelijk het was”, verklaarde hij.

Beide mannen trokken dezelfde verdedigingslinie op: het waren grapjes, niet serieus bedoeld. ,,Ik ben geen stoere jongen, ik wil succesvol zijn, ik ben op zoek naar geluk", zei Ayman el F. ,,Ik besefte pas later dat het niet zo onschuldig was als ik toen dacht", biechtte Mohammed S. op.

‘Afschrikwekkende straf’

De officier van justitie kon de humor van de whatsappberichten niet inzien, meldde ze: ,,Wat is er grappig aan dat je zegt dat er ergens een molotov-cocktail moet worden gegooid? Wat hebben we gelachen, zeg! Bij de politie, de ME, de winkeliers en de buurtbewoners uit Tilburg-West liepen die avond ook de tranen over de wangen, maar niet van het lachen, kan ik u zeggen.”

De politierechter bespaarde beide mannen een terugkeer naar de gevangenis, maar wreef beide verdachten wel nadrukkelijk in dat ze fout bezig waren. ,,Ik hoop dat je hier veel van leert en in het vervolg beter nadenkt", voegde ze El F. toe. En tegen Mohammed S. zei ze dat ze probeerde om 'de kronkel in diens hoofd te begrijpen’: ,,Maar dat lukt me niet.” Theo ten Velde, advocaat van S., stelde dat het overduidelijk was dat veel deelnemers in de groepsapp alleen maar 'zaten te geinen'. Hij erkende wel dat er in dezelfde appgroep ook wel serieuze oproepen tot geweld werden gedaan. Politie en justitie doen nog onderzoek naar andere verdachten.

Een 35-jarige man uit Bavel kreeg vorige week vier maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) voor opruiing en het aansporen tot geweld.