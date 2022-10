Jonge ondernemers als Frank (16) en Mathijs (20) zijn in opmars: ‘Ik mag een Ferrari kopen, maar ik doe het niet’

Bronzen beelden ‘Kattendans’ en ‘De Laatste Non’ gestolen in Bergeijk: 'Hebben een beloning uitgeloofd’

Dieven hebben het gemunt op bronzen beelden in Bergeijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden zowel het beeld Kattendans als De Laatste Non gestolen. ‘We hebben een beloning uitgeloofd en die is twee keer de materiaalwaarde.‘

3 oktober