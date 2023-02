Jong bedrijf van Helmonder werkt aan technologie die veehouderij flink vooruit kan helpen

Arjen Lubach speelt één keer buiten Amsterdam: in De Kring in Roosendaal

ROOSENDAAL - Jan-Hein Sloesen van theater De Kring zegt het met veel trots. Arjen Lubach speelt zijn nieuwe voorstelling alleen maar in De Kleine Komedie in Amsterdam. ,,En in De Kring in Roosendaal”, voegt hij er glimlachend aan toe.

10:04