Jolanda verliest rechteroog bij carnavalsmishandeling Den Bosch, maar weet: 'Celstraf lost niets op'

DEN BOSCH – ,,Mijn leven is in één klap veranderd. Zowel letterlijk als figuurlijk." Voor Jolanda was het een carnaval om nooit te vergeten. Na een uit de hand gelopen ruzie moet de moeder van 47 het voor de rest van haar leven stellen zonder haar rechteroog.

Donderdag stond ze tegenover de man die dat op zijn geweten heeft. ,,Natuurlijk, hij verdient een zware straf. Maar wat schiet ik ermee op? Ik krijg er mijn oog niet mee terug.”

Ruzie in Kees Kroket

Het is 27 februari, 2017. Carnavalsmaandag. Jolanda en haar echtgenoot hebben een flink dagje feesten erop zitten en besluiten nog wat te eten bij Kees Kroket, aan de Visstraat in het centrum van Den Bosch. Het is er druk. Binnen staat verdachte Nick S. uit Best, samen met wat vrienden. Ze hebben allemaal wat gedronken, ‘want het is ten slotte carnaval’.

Op een gegeven moment zegt Nick iets tegen de man van het echtpaar. Hij heeft een broodje over en wil dat weggeven. Deze reageert niet. Als Nick hem dan begint uit te schelden, dreigt het uit de hand te lopen. Jolanda heeft moeite om zich in te houden: op camerabeelden is te zien dat ze de Bestenaar een paar keer wil aanvliegen.

Naar buiten gewerkt

Door een portier worden Nick en zijn vrienden naar buiten gewerkt. Jolanda en haar echtgenoot krijgen een kop koffie van de eigenaar en komen tot rust. Ze hebben geen zin in ruzie en willen naar huis. Maar buiten slaat het noodlot toe. Jolanda’s echtgenoot wordt meteen aangevallen en tegen de grond gewerkt.

Volgens de verdachte komt Jolanda op hem af, maar dat ontkent ze. ,,Leugens, ik word uit het niets aangevallen. Hij slaat letterlijk het licht uit mijn ogen”, vertelt Jolanda, die zich nog alles kan herinneren. ,,In de ambulance zien ze dat het goed fout zit. Ik word die nacht nog geopereerd in Nijmegen.”

Verminkt

Ondanks het snelle ingrijpen blijkt het oog van Jolanda niet meer te redden. Ze loopt sindsdien met een kunstoog rond. ,,Aan de buitenkant ziet het er wel netjes uit, maar ’s avonds, als ik ‘m uit moet doen, zie ik hoe het er écht uit ziet. En ik zal je zeggen: dat is niet best. Ik voel me gewoon verminkt.”

In de rechtszaal laat Jolanda haar kunstoog aan de verdachte zien. ,,Ik wilde hem laten zien wat hij mij heeft aangedaan, maar ik kreeg helaas nauwelijks een reactie. Hij is zogenaamd het slachtoffer, niet ik.”

Schuim uit mond

In de rechtbank geeft Nick toe dat hij het echtpaar heeft staan opwachten. Maar dat was niet om te vechten, zoals hij zelf beweert, maar om 'te vragen waarom de vrouw zo agressief was'. Omdat de vrouw hem bedreigde, sloeg hij toe. Het paar zelf zegt 'gewoon lomp te zijn aangevallen.'

Jolanda en haar man vertelden dat Nick schuim op zijn mond had en waarschijnlijk drugs op had. Hij zelf ontkent, hoewel hij vier gram cocaïne en dertig pillen bij zich droeg. Die had hij 'net afgepakt van een vriend.'

Hoek kwijt

Ongeveer een half jaar later loopt Jolanda nog dagelijks tegen moeilijkheden aan. ,,Je bent een hele hoek kwijt, daar kan ik nog steeds niet aan wennen”, zegt ze aangeslagen. ,,In mijn eigen huis bots ik tegen van alles aan, op straat zie ik niet altijd wat er gebeurt. Mijn leven is door één klap voorgoed veranderd. Heel triest, omdat het allemaal niet nodig was. Dit was gewoon zinloos geweld.”

Volgens de officier van justitie heeft verdachte met volle bewustzijn de confrontatie opgezocht. Dat moet hem twaalf maanden cel kosten, waarvan de helft voorwaardelijk. ,,Geen straf is voor mij hoog genoeg, ik heb levenslang”, zegt Jolanda. ,,Maar ik weet ook dat een lange celstraf niets oplost. Voor mij niet, maar zeker voor deze jongen niet. Hij heeft hulp nodig en ik denk niet dat hij dat in een gevangenis kan krijgen.”