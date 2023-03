Join Us vindt onderdak bij Muzelinck in Oss, dat meer jongeren in huis wil halen

Het centrum biedt daarom een aantal workshops en korte cursussen van maximaal vijf lessen. Jongeren kunnen dan laagdrempelig eens wat uitproberen en ontdekken of een bepaalde kunstvorm bij hen past. Eind maart starten de eerste cursussen. Er is keuze uit onder meer musical, beginnend dj, graffiti/streetart, sieraden maken en mode. De cursussen en workshops zijn geschikt voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar.

Daarnaast biedt Muzelinck in de hele maand april de mogelijkheid gratis een proefles muziek op een instrument naar keuze te volgen. Of een gratis zangles. De inschrijving start 1 april om 09.00 uur op de website van Muzelinck. Deze proeflessen zijn overigens ook toegankelijk voor volwassenen.

Join Us bij Muzelinck

Jongeren die zin hebben in meer sociaal contact, die zich misschien eenzaam voelen of om andere reden behoefte hebben aan aansluiting, kunnen zich gratis en vrijblijvend aanmelden voor Join Us van Ons Welzijn. In Oss gaan bij Muzelinck in april twee groepen van start. De ene week is de bijeenkomst voor jongeren van 14 tot 18 jaar, de andere week voor 18- tot 24-jarigen.