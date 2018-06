John van den Heuvel boos op Derksen: 'Ziekelijk dat hij de vrouw van Humberto erbij moest halen'

West-Brabantse aardbeien­te­lers luiden noodklok over 'oneerlijke' Belgische concurren­tie

12 juni ZUNDERT - West-Brabantse aardbeientelers luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de oneerlijke concurrentie van Belgische aardbeientelers vlak over de grens. De Belgische telers krijgen volop subsidie van de Europese Unie, maar voor Nederlandse telers is er amper nog geld uit Brussel.