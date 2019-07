Johan Vlemmix neemt Máxima mee op sleeptouw en Guido Weijers zoekt de hoogte op

In één klap een bekende Oisterwij­ker: Matthy (26) heeft na deelname Love Island 100.000 fans

18 juli OISTERWIJK - Van 2.000 naar 100.000 Instagram-volgers. Van draaien in de kroeg in Oisterwijk naar draaien in Antwerpse clubs. Het leven van de 26-jarige Matthy van Empel uit Oisterwijk verandert drastisch na zijn deelname aan het RTL-programma Love Island. Als nuchtere Brabander, maar ook als dj. ,,Het is bizar hoe anders alles nu is.”