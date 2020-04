Johan van Laarhoven mag ook niet éven uit de gevangenis

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) schrijft in zijn uitspraak dat de wens van Van Laarhoven ‘begrijpelijk’ is, maar toch te weinig gewicht in de schaal legt. De 59-jarige grondlegger van coffeeshopketen The Grass Company werd na 5,5 jaar gevangenschap in Thailand op 16 januari van dit jaar overgebracht naar Nederland. Sindsdien zit hij in de gevangenis in Vught. De 75 jaar cel die hij in Thailand kreeg opgelegd, zijn omgezet naar een straf van tien jaar en acht maanden. Op 28 augustus 2021 zou hij vrij man kunnen worden.