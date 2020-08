Johan van Laarhoven is weg uit de gevangenis in Vught: ‘Zachtgekookt eitje smaakt hem prima’

TILBURG - Johan van Laarhoven is weg uit de gevangenis in Vught. Zijn broer Frans heeft hem vrijdagmorgen in alle vroegte opgehaald. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot eind juli dat de Tilburger mee mag doen aan het Penitentiair Programma, waardoor hij in de laatste fase van zijn detentie niet in de gevangenis hoeft te blijven.

,,Hij is blij dat hij terug is”, meldt zijn broer Frans. ,,Het ontbijt, met een zachtgekookt eitje smaakt hem prima.” De 59-jarige oprichter van coffeeshopketen The Grass Company zat 5,5 jaar gevangen in Thailand en werd op 16 januari overgebracht naar de gevangenis in Vught.

Van Laarhoven komt op 28 augustus 2021 in aanmerking voor voorlopige invrijheidsstelling. Hij heeft dan in totaal tweederde deel uitgezeten van de tien jaar en acht maanden: de naar Nederlandse maatstaven omgezette straf. Tot die tijd staat hij onder elektronisch toezicht en moet hij minstens 26 uur per week werken. Waar dat is, is niet bekend gemaakt.

Belastingfraude en witwassen

Van Laarhoven hangt nog een nieuwe strafzaak boven het hoofd: het Openbaar Ministerie wil hem vervolgen voor belastingfraude en witwassen. Via de coffeeshops van The Grass Company (in Tilburg en Den Bosch) zou zeker twintig miljoen euro zijn weggesluisd naar Thailand. Ook broer Frans en directeur Marco de Jong van The Grass Company zijn verdachten in dat strafonderzoek. Dat loopt al sinds 2011, maar liep grote vertraging op omdat Johan van Laarhoven gevangen zat in Thailand.

Justitie liet hem dinsdag uit de gevangenis in Vught overbrengen naar het politiebureau in Breda, waar hij voor het eerst sinds 2011 in eigen persoon werd verhoord over de verdenkingen.