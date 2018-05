Joey Schouten vanuit Java over aanslagen: 'De beveiliging is overal verdriedubbeld'

SIDOARJO/TILBURG - Een 'gekkenhuis' noemt oud-Helmonder Joey Schouten (20) de situatie in het Indonesische Sidoarjo, waar hij bij een vriend logeert. De plaats ligt op zo'n dertig kilometer van Soerabaja, waar zondag en maandag twee gezinnen twee zelfmoordaanslagen pleegden. Maandagavond ging, zo meldt de Jakarta Post , in Sidoarjo ook een bom voortijdig af in een appartement, met drie doden als gevolg.

Zelf woont Schouten in het Indonesische Blitar, zo'n vijf uur rijden van Soerabaja. Na de aanslagen reisde hij meteen richting Soerabaja. ,,Soerabaja zelf wilde ik niet in, de dreiging is nu te groot. Ik heb veel vrienden die daar wonen en die raadden me ook ten strengste af om naar de stad te komen.'' Toch besloot hij die kant op te gaan, uit nieuwsgierigheid, maar dan naar Sidoarjo. ,,Toen ik daarnaartoe ging was daar nog niets gebeurd. Maar gisteren is daar het gezin omgekomen in de woning toen die bom vroegtijdig was ontploft.''

Quote Toen hier de bom afging in het apparte­ment achter het Taman politiebu­reau was het meteen een gekkenhuis. Joey Schouten over de explosie in Sidoarjo

Verdriedubbeld

Omdat Sidoarjo een buitenwijk van Soerabaja is, was daar de beveiliging na de aanslagen al flink toegenomen, vertelt de oud-Helmonder die twee jaar geleden naar Indonesië emigreerde en daar een exportbedrijfje opzette. ,,Maar toen hier de bom afging in het appartement achter het Taman politiebureau was het meteen een gekkenhuis. Mensen verdwenen van de straat en er werd meteen de explosieven opruimingsdienst op afgestuurd. De mensen zijn hier heel bang en willen het liefste ook Sidoarjo uit. Maar dat durven ze ook niet echt aangezien ze dan de straat op moeten.''

Quote Je ziet overal militairen met geweren. Op alle plekken waar het mis zou kunnen gaan, zoals vliegvel­den en overheids­ge­bou­wen. En op straat. Joey Schouten

,,De beveiliging is verdriedubbeld'', vertelt Schouten. ,,Je ziet overal militairen met geweren. Op alle plekken waar het mis zou kunnen gaan, zoals vliegvelden en overheidsgebouwen. En op straat. De mensen zijn bang. Ze durven hun huis niet uit.''

Hij verblijft nu bij een vriend in Sidoarjo en noemt de recente gebeurtenissen 'best wel heftig'. ,,Ik ga daarom als het rustiger is weer naar huis (Blitar, red.).''

Terughoudend

Volgens de Helmonder is de berichtgeving vanuit de Indonesische overheid heel formeel en terughoudend. Het meeste nieuws komt viavia, vertelt hij. ,,De lokale mensen vinden het heel fijn dat buitenlandse media veel aandacht besteden aan de aanslagen.''

Quote Een vriendin van me werkt op het vliegveld in een broodjes­zaak. Zij is zo bang, ze durft niet naar haar werk te gaan. Joey Schouten

De regering waarschuwt mensen om niet de straat op te gaan als het niet nodig is en om openbare plekken te vermijden. ,,Veel warungs (kleine winkels, red.) blijven ook dicht. Een vriendin van me werkt op het vliegveld in een broodjeszaak. Zij is zo bang, ze durft niet naar haar werk te gaan. ook omdat er nu kinderen bij zijn betrokken.''

Moslim

Soerbaja ligt op Oost-Java, waar het merendeel van de bevolking moslim is. Maar de bewoners willen de aanslagen niet koppelen aan de islam, zegt Schouten. ,,Terrorisme heeft geen religie, zeggen ze hier. Mensen nemen zichzelf niets kwalijk.''

Aanslagen

Bij de aanslagen zondag op drie kerken in Soerabaja kwamen dertien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat.

Maandag vond in Soerabaja nog een aanslag plaats, ditmaal op een politiebureau. Daarbij raakten zeker tien personen gewond, onder wie agenten.