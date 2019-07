Joey (26) vraagt vriendin ten huwelijk met hulp van de politie: ‘Ik moest het zo doen’

EINDHOVEN - Hoe vraagt iemand zijn partner ten huwelijk? De een doet het in de woonkamer, de ander in een restaurant en iemand anders doet het misschien op een feestje met vrienden. Joey Matheij (26) uit Eindhoven niet. Hij vroeg zijn vriendin Sharida (24) ten huwelijk door een aanhouding door de politie in scène te zetten. ,,Ze zag witter dan de bestelbus van onze buurman.”

Het filmpje van de Politie Eindhoven met het stelletje in de hoofdrol gaat op Dumpert viral. De auto van Joey en Sharida wordt in het filmpje door de politie aan de kant gezet in een wijk in Eindhoven. ,,We hebben de melding gehad dat er het een en ander met verdovende middelen zou plaatsvinden", zegt een agent vervolgens tegen Joey. Hij en Sharida moeten zich legitimeren en uiteindelijk moet Joey de kofferbak openen. Sharida ziet spierwit. ,,Ga jij aan je vriendin laten zien wat er hierin zit of moeten wij dat laten zien?!", vraagt de agent boos aan Joey, terwijl Sherida een paar meter verderop staat.

En Joey laat zien wat er in de kofferbak zit: hij tovert een verlovingsring tevoorschijn, gaat op zijn knieën. ,,Wil je met me trouwen?", vraagt hij. ,,Ja!", is het antwoord van zijn vriendin onder luid gejuich van omstanders.

Wens

Het aanzoek blijkt al in maart te zijn geweest en de manier waarop het is gegaan was een jarenlange wens van Joey. ,,Dit had ik al héél lang in mijn hoofd", vertelt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. ,,Mensen om mij heen zeiden steeds dat het niet ging lukken. Dat ik de ring maar in haar eten moest doen, of iets dergelijks. Maar ik moest het zo doen.”

Eigenlijk kwam de mogelijkheid om het aanzoek plotseling voorbij. ,,Ik had de ring al een hele tijd bij me, maar het kwam er maar niet van. Ik wilde haar eigenlijk op 3 maart vragen, de dag van ons jubileum, maar toen lukte het niet. Toen kwam er op 20 maart een oproep van de Politie Eindhoven. Zij hebben de actie ‘U vraagt, wij rijden'. Ik heb toen meteen gevraagd of ze me mee wilde helpen met het aanzoek. Gelukkig stonden ze ervoor open.”

Drugsbezit

Er werden nummers uitgewisseld en via WhatsApp namen Joey en de politie enkele scenario's door. Al snel besloten ze om te doen alsof hij aangehouden werd voor drugsbezit. ,,En vervolgens ging het vanzelf. Zij stonden op een plek waar ik langs zou rijden en ze zouden mij aan de kant zetten.” Tijdens de aanhouding zag Joey al dat Sharida er helemaal intrapte. ,,Ze zag witter dan de bestelbus van onze buurman", lacht hij. ,,Het was ook de bedoeling om haar een beetje bang te maken. We houden elkaar graag voor de gek. Zo zit onze relatie ook in elkaar Dit gaat ze in ieder geval nooit meer vergeten.” Naast het huwelijksaanzoek had Joey nog een ander doel met deze actie. ,,Ik wilde graag een andere kant laten zien van de politie. Ze doen veel goed werk en dat mogen gerust meer mensen zien.”

3 maart

Nu maken Joey en Sharida zich klaar voor de bruiloft. De datum is al geprikt: 3 maart. Dan vieren de twee hun tienjarig jubileum. ,,We leerden elkaar via-via kennen", vertelt Joey. “Een vriend van mij had een relatie met een vriendin van haar. Uiteindelijk sloeg de vonk tussen ons over.” Inmiddels zijn de twee trotse ouders van Delisha (1). Joey kan ondertussen niet wachten op de trouwdag: ,,Het belooft een hele mooie dag te worden.”