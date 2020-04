Joeri (31) uit Eindhoven doodgestoken na ruzie met ex: ‘Ik verlies mijn zoon én mijn beste vriend’

De steekpartij die Joeri Veenstra het leven kost, vindt zaterdagavond plaats rond half tien op de galerij voor zijn flatwoning aan de Tellegenstraat. De 31-jarige Eindhovenaar heeft die avond bezoek van zijn neef en een goede vriend, de drie zitten gezellig aan het bier. Op dat moment belt zijn ex-vriendin, de twee zijn al een paar maanden uit elkaar, beneden bij het appartementencomplex aan.

De reden van het bezoek is ook bij de Joeri’s vader Patrick niet helemaal duidelijk: „Of zij ruzie hadden? Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat ze niet alleen was, ze had haar nieuwe vriend meegenomen. Mijn zoon dacht dat hij zijn ex binnenliet, maar het was die man die naar boven kwam.” Op de galerij op de derde verdieping gaat het vervolgens helemaal mis. Tijdens de confrontatie wordt Joeri neergestoken en overlijdt niet veel later aan zijn verwondingen Patrick: „Hij was in zijn hart geraakt.”

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij het appartementencomplex waar Joeri Veenstra om het leven is gekomen. © Bert Jansen

Getrokken wapens

Anderhalf uur na die steekpartij wordt de ex-vriendin (28) in Eindhoven opgepakt door de politie. Naar haar nieuwe vriend, die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij, wordt nog gezocht. De politie weet om wie het gaat en dacht hem zaterdagnacht al te pakken te hebben. Op de Boschdijk werden met getrokken wapens twee mannen in een auto aangehouden. Uiteindelijk bleek hij niet de auto te zitten.

Vader Patrick zit er ondertussen doorheen na het verlies van zijn zoon. Vijf jaar geleden dacht hij Joeri al een keer kwijt te zijn: „Hij kreeg een beroerte en ik moest hem met spoed naar het ziekenhuis brengen. Hij herstelde en ik dacht: erger dan dat kan het nooit meer worden. En dan krijg je zaterdagavond opeens een telefoontje dat je zoon dood is. Ik kan het niet geloven.”

Volledig scherm Joeri Veenstra © Familie Veenstra PSV en housefeesten

Joeri woonde al een paar jaar in de flat, eerst samen met zijn ex en haar zoontje. Hij was in dienst bij Ergon en werkte in de groenvoorziening. Volgens zijn vader had hij verder twee grote passies: PSV en housefeesten. „Joeri was een die hard PSV-fan, elke thuiswedstrijd zaten we op de tribune. En we gingen samen naar klassieke housefeesten. Karma Outdoor was ons favoriete festival.”